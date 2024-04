Chuvas no RS deixam estradas interditadas e provocam deslizamentos

Segundo a PRF, 11 estradas estão totalmente bloqueadas na região; dois casos de deslizamento de terra foram relatados no Estado

Na imagem, estrada no Rio Grande do Sul é bloqueada depois de ceder durante temporal nesta 3ª feira (30.abr.2024) Reprodução/Redes sociais

PODER360 30.abr.2024 (terça-feira) – 16h37



Ao menos 11 estradas no Rio Grande do Sul foram bloqueadas até esta 3ª feira (30.abr.2024) por conta dos temporais que atingem o Estado desde o último fim de semana. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), outras 5 vias estão parcialmente interditadas, com relatos de erosão do asfalto e pistas submersas.

No município de São Valentim do Sul, uma ponte cedeu e interrompeu a passassem de veículos e pedestres na altura da ERS 431, km 22. Além disso, a PRF informou duas ocorrências de deslizamento de terra, uma na cidade de Encantado e outra em Santa Cruz do Sul. Não há relatos de vítimas nos locais.

Em Santa Maria, moradores registraram as estradas da cidade debaixo d’água depois de um rio da região transbordar com as chuvas.

Assista (1min14s):

De acordo com previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para esta 3ª feira (30.abr), o Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina registrarão acumulados de chuvas superiores a 60 mm (milímetros)/h (hora) ou acima de 100 mm/dia. Com o número, há grande risco de alagamento e transbordamento de rios, além de novos deslizamentos de encostas.

O instituto também emitiu um alerta de perigo de tempestade para a região que vale até 5ª feira (2.mai). Calcula que o acumulado de chuvas atingirá de 30 mm/h a 60 mm/h, assim como ventos intensos, de 60 a 100 km/h.

“A semana se inicia com tempestade devido uma área de baixa pressão atmosférica que deve favorecer a formação de instabilidades em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porém, entre 4ª e 5ª feira, um sistema frontal sobre o oceano intensifica a chuva nestas áreas, com volumes significativos e mais abrangentes, acompanhados de trovoadas e rajadas de vento”, informou.

No X (ex-Twitter), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que conversou com o Ministério da Defesa e com o Comando Militar do Sul para reforçar o número de pessoal e transporte à disposição para ajudar as famílias afetadas pelos temporais. Eles se juntarão à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros do Estado nas operações de resgate.

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Paulo Pimenta, que é de Santa Maria (RS), publicou um vídeo em que presta solidariedade às pessoas desabrigadas. Disse que o governo federal dará “todo o apoio” às comunidades e às prefeituras do Estado.

“Nesse momento, em que ainda teremos mais chuvas, peço a todos vocês tranquilidade. Sigam as orientações da Defesa Civil. Vamos fazer um grande mutirão de solidariedade. Vamos ficar atentos, todo o cuidado, evitar ao máximo correr riscos desnecessários, para que nós possamos ter a força, a determinação e a capacidade de, juntos, enfrentarmos esse momento difícil e delicado, mas que, com certeza, temos a condição de vencer”, declarou o ministro.

Assista (1min59s):