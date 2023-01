Conheça mansão beira-mar onde dono da Dolce e Gabbana se hospedou durante viagem pela Bahia

Uma propriedade ampla, com mil metros quadrados de área construída, capacidade para hospedar confortavelmente até 12 pessoas, à beira-mar, na bela Praia de Itapororoca, em Trancoso, foi o lugar escolhido por um dos nomes mais importantes do mundo da moda para passar o Réveillon.

Durante 17 dias, a Casa da Lua, que fica em um terredo de quase 24 mil metros quadrados, serviu de morada para Domenico Dolce, criador da grife de luxo Dolce & Gabbana ao lado de Stefano Gabbana, e seu companheiro, Guilherme Siqueira, que já conhecia o badalado destino no sul da Bahia.

A casa dispõe de um grande jardim, além de acesso direto ao mar. São cinco suítes, banheira, lavabo, cozinha equipada, spa, ofurô, jacuzzi, churrasqueira, piscina, cadeiras de praia, além de serviços prestados por cozinheira, arrumadeira, ajudante de cozinha e jardineiro.

Coube à corretora de imóveis Luciana Felix fazer a reserva para o estilista. “O concierge também foi feito por nossa equipe”, disse. A empresa dela também atendeu outras personalidades, como o empresário Alexandre Birman, CEO da Arezzo&CO, e família.

Além de desfrutar da casa, Domenico Dolce aproveitou a temporada de férias para circular pela região de Trancoso. No roteiro durante os dias que passou por lá teve almoço com amigos no Beach Clube do Hotel Fasano, localizado na mesma praia, passeio no fim de tarde na famosa região do Quadrado e jantar com um grupo animado no Maritaca, de Márcia Taliberti, um dos restaurantes mais disputados do lugar.

