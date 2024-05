Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes assistem show da Madonna em área VIP

O deputado, que é parte da base de Lula no Congresso, não compartilhou registros do show até 00h21 deste domingo (5.mai)

Túlio Gadêlha (dir.) e Fátima Bernardes (esq.) estão na área VIP do evento, do Grupo Heineken Rômulo Guimarães/CS Eventos – 4.mai.2024

O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) foi no sábado (4.mai.2024) ao show da Madonna na praia de Copacabana, no Rio. Está acompanhado de sua namorada, a ex-apresentadora da TV Globo Fátima Bernardes. Ela deixou a emissora da família Marinho depois de 37 anos. Os 2 estão na área VIP do evento, do Grupo Heineken.

O congressista, que faz parte da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso, não compartilhou nas redes sociais registros do show até 00h21 deste domingo (5.mai). No X (ex-Twitter) e no Instagram, os últimos posts de Gadêlha falam das chuvas no Rio Grande do Sul, que mataram 55 e afetaram meio milhão de pessoas.

Veja abaixo fotos de Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes na área VIP do evento:

| Rômulo Guimarães/CS Eventos – 4.mai.2024

Na imagem, Fátima (esq.) e Gadêlha (dir.) na área da VIP do Grupo Heineken

Reprodução/Instagram @fatimabernardes – 4.mai.2024

Por meio de seu Instagram, Fátima Bernardes compartilhou fotos no show de Madonna com Túlio Gadêlha SHOW RENDE R$ 21 MI À GLOBO Os patrocinadores que compraram cotas de publicidade durante a exibição do show da artista pop pagaram R$ 21 milhões à Rede Globo. As informações foram confirmadas ao Poder360 pela emissora da família Marinho.

As cotas de patrocínio foram vendidas ao Itaú Unibanco (patrocinador master), que tem Madonna como garota-propaganda, ao Grupo Heineken e à Nivea.

