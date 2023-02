Conheça os cinco maiores sucessos da banda de rock Deep Purple

A clássica e lendária banda de rock Deep Purple estará em Brasília para um megashow no dia 18 de abril, no Metrópoles Music, na Arena BRB Mané Garrincha, no mesmo evento em que outra gigante do rock mundial, Kiss, se apresenta. Como um dos grupos mais influentes do rock, o Deep Purple reúne sucessos que marcaram gerações e continuam embalando a vida dos amantes do ritmo mundo afora.

O Metrópoles preparou uma lista com cinco dos maiores sucessos do Deep Purple para o público se preparar. Confira:

Child in Time

A medalha de ouro vai para o clássico absoluto. A canção é impressionante e ainda mais marcante ao vivo. Definitivamente a marca registrada de Ian Gillan, vocalista do grupo, devido à incrível performance vocal.

Highway Star

O álbum mais famoso da banda já começa na abertura com esse clássico. Outro trabalho impressionante dos 5 integrantes da banda. Em destaque o solo de órgão de Jon Lord e o de guitarra de Blackmore.

Burn

Candidata a melhor riff (progressão de acordes) do Deep Purple, é um incrível trabalho de Ian Paice nas bateras, que sola mesmo enquanto os vocais cantam.

Knocking At Your Back Door

A faixa que abre o álbum Perfect Strangers. A música foi escrita por Ritchie Blackmore , Ian Gillan e Roger Glover e recebeu um destaque mundial, tocando em alta rotação na época.

Smoke On The Water

A canção é conhecida como a música com os riffs mais conhecidos da história do rock. Foi lançada pela primeira vez no álbum Machine Head, de 1972.

KissBanda de rock ícone da década de 1970, o Kiss foi criado em Nova York pelos músicos Paul Stanley e Gene Simmons. Conhecido mundialmente pelas maquiagens e pelos shows cheios de efeitos com fogo e pirotecnia, o grupo já conquistou 28 discos de ouro.

Músicas como Rock and Roll All Nite e I Was Made For Lovin’ You são marcas registradas dos roqueiros. Outros singles – como Heaven’s On Fire, Lick It Up e Strutter, uma das primeiras canções do grupo – também conquistaram os fãs.

Desde a formação, o Kiss vendeu mais de 25 milhões de álbuns nos Estados Unidos e 100 milhões ao redor do mundo.

Metrópoles MusicO primeiro show do Metrópoles Music foi realizado em novembro de 2022 e teve como atração principal a banda de rock indie The Killers. Eles subiram ao palco da Arena BRB Mané Garrincha e levaram a plateia à loucura. Além de apresentar hits marcantes, os estadunidenses fizeram uma performance cheia de luzes e efeitos, encerrando a grande noite, que também contou com Capital Inicial, Raimundos e Jovem Dionísio.

Em 2023, além de Kiss e Deep Purple, o Metrópoles Music anunciou que trará o show da banda Il Volo, em 14 de março, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

