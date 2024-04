Conselho de Ética da Câmara abre na 4ª processo contra Glauber Braga

Reprodução

1 de 1 glauber braga – Foto: ReproduçãoEstá marcada para a próxima quarta-feira (24/4), às 11 horas, a instauração do processo contra o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

O processo é uma resposta à Representação 5/24, do Partido Novo. O pedido tem como base o ato do deputado de expulsar da Câmara a empuerrões e chutes o militante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro.

Uma lista tríplice deve servir de base para a escolha do relator do processo. Os três nomes serão incluídos na relação por meio de um sorteio.

Conforme o Metrópoles noticiou no último dia 16, o deputado foi gravado expulsando Gabriel Costenaro da Câmara dos Deputados. Antes disto, houve uma discussão entre os dois. O entreveiro teria começado com ofensas entre os dois.

No vídeo do dia 16 ficou registrado que em dado momento, Glauber acusa Costenaro de agressão e violência doméstica. Depois disto, o membro do MBL faz uma provocação: “E a sua mãe?”.

