Petistas jogam a toalha sobre a vice de Paes no Rio

Lideranças petistas do Rio de Janeiro já jogaram a toalha quanto às chances de o PT emplacar o candidato a vice do prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), que tentará reeleição este ano.

Nos bastidores, parlamentares e dirigentes do PT fluminense dão como certo que Paes escolherá o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) como seu companheiro de chapa.

Para lideranças petistas, Paes priorizará a escolha de um aliado de primeira hora para sua vice pois pretende deixar a prefeitura em 2026 para ser candidato ao governo do Rio.

Nesse cenário, parlamentares do PT admitem ter dificuldade em encontrar no partido um nome de extrema confiança de Paes para compor chapa com o atual prefeito.

Recentemente, o presidente Lula tentou emplacar a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, como vice de Paes. Ela chegou a se filiar ao PT, mas descartou a possibilidade de concorrer.

Desde então, o PT passou a estudar outros nomes. Dentre eles, o de André Ceciliano, atual secretário especial de Assuntos Federativos do governo federal, e o de Adílson Pires, atual secretário de Assistência Social de Paes.

O prefeito, contudo, insiste em ter Pedro Paulo de vice. O principal motivo seria a expectativa de Paes disputar o governo do Rio em 2026, deixando a prefeitura nas mãos de um aliado próximo.