Construção da praça do Santa Rita está na fase final; confira

Construção da praça do Santa Rita (Foto: Marley Ribeiro)

Em fase final, a construção da praça no bairro Santa Rita busca ofertar mais um espaço para o lazer dos teixeirenses. A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas avança em serviços como a finalização da pavimentação com bloquetes intertravados. preparação para terraplanagem ao redor da área para pavimentação asfáltica e acabamento geral da praça.

O espaço contará com parque infantil, pátio com pinturas lúdicas interativas, campinho de areia, pergolado com mesa de jogos e balanço; além do paisagismo, iluminação e mobiliários adequados.

Construção da praça do Santa Rita (Fotos: Marley Ribeiro)

