Descubra a reação de William e Kate à ausência de Meghan na coroação

Todos os olhares estão voltados para a coração de Charles III, marcada para 6 de maio. Isso porque a celebração pode reacender dramas da família real — inclusive, as treta envolvendo o soberano, o príncipe Harry e Meghan Markle. Porém, de acordo com a especialista em realeza britânica Eloise Parker, o momento pode ser mais tranquilo devido à ausência da ex-atriz de Hollywood, que declinou o convite para a solenidade.

Ao Entertainment Tonight, a escritora real disse que os príncipes de Gales, William e Kate Middleton, estão “aliviados” por Meghan não marcar presença na coração do rei, “porque haverá menos atenção sobre eles, quem está olhando para onde, quem está lendo os lábios, o que está acontecendo entre os casais”.

“Há um grande interesse das pessoas nesses relacionamentos, e a verdade é que nunca veremos um momento ‘donas de casa’ entre essas mulheres. Tudo será mantido em segredo. Acho que, para Kate, o fato de Meghan não ir à coração ajuda as coisas a permanecerem assim”, disse a especialista.

Meghan Markle não prestigiará a coroação do sogro, o rei Charles III. O evento está marcado para 6 de maioNa visão de Parker, a presença de Harry no momento mais importante da vida de Carles também favorece para essa sensação de alívio. De acordo com ela, se o duque de Sussex tivesse decidido não ir à coração, a cerimônia daria brechas para maiores especulações, questionamentos e holofotes negativo à monarquia britânica.

“É claro que não é ideal que, com a permanência de Meghan em casa, apenas metade de sua família esteja indo, mas acho que é uma solução segura, considerando todos os dramas que vimos nos últimos dois anos”, pontuou.

Príncipe Harry irá para a coroação de CharlesChristopher Furlong/Getty Images

Capas de jornais britânicos trazem revelações de Harry nas manchetesMatt Cardy/Getty Images

Rei Charles entre os dois filhos, Harry e WilliamGetty Images

Príncipe Harry e Meghan Markle estão com novos projetos, relatou a imprensa Charlotte Graham – WPA Pool/Getty Images

Príncipe Harry entre o irmão, William; o pai, o rei Charles; e o primo Peter Phillips Samir Hussein/WireImage/Getty Images

Meghan Markle – príncipe Harry – GettyImages-1392461067

A atriz norte-americana Meghan Markle ao lado do marido, o príncipe Harry, da família real britânicaKarwai Tang/WireImage via Getty Images

Meghan fica nos EUADe acordo com fontes do Palácio de Buckingham, os duques de Sussex receberam o convite para a coração há mais de um mês, mas, apenas ontem, o filho caçula de Charles confirmou a presença no evento.

“O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o duque de Sussex comparecerá ao serviço de coroação na Abadia de Westminster, em 6 de maio“, informou um mensageiro da realeza.

A coroação de Charles III foi marcada no dia do aniversário de Archie Harrison, primogênito de Harry e Meghan MarkleNo mesmo comunicado, o porta-voz acrescentou que “a duquesa de Sussex permanecerá na Califórnia com o príncipe Archie e a princesa Lilibet”. A permanência de Markle nos Estados Unidos já era especulada entre a imprensa e os súditos, uma vez que a coração foi marcada na mesma data de um importante evento para os Sussex.

No mesmo dia, 6 de maio, o primogênito de Harry e Meghan fará 4 anos. Ele deverá comemorar com a mãe na cidade em que a família está radicada desde que os cargos no alto escalão da realeza foram abdicados.