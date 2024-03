Construindo plano de governo, Boulos encontra polícias de São Paulo e Marina Silva

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, o deputado federal Guilherme Boulos, participou de um encontro com representantes das polícias na última sexta-feira (15). A reunião, que contou com 20 policiais da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Civil e Polícia Militar, durou cerca de uma hora e aconteceu na Casa do Professor do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. O objetivo era debater propostas na área de segurança pública. Na conversa, foram discutidos pontos como o aumento do patrulhamento e o cuidado aos espaços públicos. Segundo interlocutores, novos encontros entre Boulos e as forças de segurança da capital devem acontecer nos próximos meses. A ideia é que os representantes da categoria ajudem a colaborar com a discussão de propostas que vão compor o plano de governo do pré-candidato.

Com o mesmo intuito, Boulos deve cumprir agenda, no próximo sábado (23), ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A expectativa é que, pela manhã, a ministra formalize o apoio ao pré-candidato em um evento na Praça Roosevelt e entregue uma série de compromissos socioambientais para serem incorporados às propostas para a cidade. Marina e Boulos também devem participar de uma plenária com apoiadores e especialistas. A ideia é que nos próximos meses o pré-candidato tenha encontros com diversas categorias, especialistas e autoridades para a construção das propostas.