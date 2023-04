Consultora e maquiadora visagista, Fabiana Libertholdo, lança mentoria “A Arte da Beleza Personalizada para Noivas”

A consultora e maquiadora Visagista, Fabiana Libertholdo, que é referência no atendimento personalizado às noivas através do Visagismo, lança mentoria “A Arte da Beleza Personalizada para Noivas”, para profissionais como: maquiadores, penteadistas e consultores que desejam investir em um diferencial competitivo no seu atendimento.

“Com a mentoria será possível desenvolver projetos de Visagismo voltados para o público de noivas, trazendo um atendimento totalmente personalizado para o seu trabalho”, explica Fabiana.

Este trabalho busca realçar a beleza natural das pessoas, levando em consideração suas características físicas, personalidade, estilo, suas expectativas, sonhos e emoções. Quando aplicado às noivas, o Visagismo torna-se ainda mais importante, pois o casamento é um momento único e especial que requer cuidados com a aparência.

Através do Visagismo, é possível criar uma harmonia entre o vestido, a maquiagem, o cabelo e a personalidade da noiva, buscando uma beleza em um caminho inverso, ou seja, de dentro para fora, resultando em um visual deslumbrante e marcante.

A mentoria vai ajudar os profissionais a projetar totalmente a beleza da noiva, o vestido de casamento ideal, levando em conta sua silhueta, maquiagem, outro aspecto crucial do visual da noiva, e o Visagismo pode ajudar a criar uma maquiagem que realce a beleza natural e o profissional poderá sugerir cores e técnicas de maquiagem que destacarão os olhos, lábios, levando em consideração sua personalidade e estilo.

O Visagismo também pode ajudar a noiva a escolher o penteado ideal, levando em conta o formato do rosto, o tipo de cabelo e o estilo do vestido. O Visagista pode sugerir penteados que destacam o rosto da noiva e complementam seu vestido, além de orientá-la quanto à escolha dos acessórios ideais, como tiaras, flores e véus.

“Eu atendo noivas de todo o país, monto o projeto personalizado para ela de forma on-line e dou todas as orientações necessárias para o profissional que vai cuidar da beleza na cidade em que ela mora. Ou seja, também faço, projetos para que outros profissionais executem abrindo a oportunidade de ganhos”, enfatiza a maquiadora.

A mentoria “A Arte da Beleza Personalizada para Noivas” vai trazer realmente um processo de transformação não só na sua vida, como profissional, mas também na vida das noivas que você atenderá.

Confira o depoimento da noiva Isabella Rios, que conheceu o Visagismo através da Fabiana Libertholdo.

“O Visagismo para mim é algo relativamente novo. Eu nunca havia ouvido este termo, até o momento em que tive contato com uma profissional da área. Através da Fabi pude perceber o quanto é algo que permeia nosso cotidiano e tem uma importância significativa quando se trata de estar bem consigo mesma enquanto também transmitimos a imagem que realmente desejaríamos.

Quando paramos para analisar nossa imagem e damos importância a isso, pode parecer para alguns que se trata de uma preocupação excessiva, entretanto, quando bem compreendido e aplicado, o Visagismo proporciona resultados incríveis. Entendi que Visagismo é muito mais que combinações, me dei conta que se tratava de algo muito pessoal e que me daria conforto e a certeza de estar dando a mim mesma o melhor. Tive o prazer de contar com a Fabiana Libertholdo e a indico para todos sem medo de errar!”

Para mais informações sobre a mentoria “A Arte da Beleza Personalizada para Noivas”, entre em contato: @fabianalibertholdo / (21) 99595-4546