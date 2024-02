Saiba quais são os próximos passos de Fátima Bernardes fora da Globo

Depois de anunciar sua saída da TV Globo, após 37 anos, Fátima Bernardes vai voltar ao jornalismo. De acordo com a agência Play 9, a apresentadora vai comandar a cobertura das Olimpíadas de Paris, que acontecem em julho deste ano, na França, para o canal do YouTube.

“Temos mais uma confirmação na escalação do nosso time Paris é Brasa, que agora conta com um dos maiores nomes da comunicação brasileira! Com coberturas de dois outros Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e quatro Copas do Mundo, Fátima Bernardes já está arrumando as malas para embarcar com a gente rumo a Paris!”, escreveram no Instagram.

E completaram: “Vai ser uma cobertura histórica das Olímpiadas 2024, e a primeira 100% digital da Fátima! Em parceria com o Time Brasil e o YouTube Brasil, vamos entregar uma chuva de conteúdos dinâmicos, ágeis e multiplataforma: dos Jogos em Paris ao cotidiano dos atletas, nada fica de fora!”.

Mostrando estar empolgada com a nova casa, a jornalista respondeu ao convite: “Vamos juntos pra Paris? Claro que sim! Como recusar o convite pra cobrir mais uma olimpíada? Já vou começar a arrumar as malas”.

Além disso, Fátima informou através de suas redes sociais que já havia renovado com a TV Globo por obra certa, que é o novo formato de trabalho da empresa, desde quando saiu do Encontro, em junho de 2022. E a artista ainda tem um futuro no canal carioca.

“Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a TV Globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil”, reforçou Bernardes.

Fátima Bernardes encerrou bastante otimista com a possibilidade de novos trabalhos: “Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer. Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente”.