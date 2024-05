COP30: Brasil quer que reunião de chefes de Estado ocorra no início

Ricardo Stuckert/PR

1 de 1 O presidente Lula e o governador do Pará, Helder Barbalho – Foto: Ricardo Stuckert/PRO Brasil vai pedir à ONU que a reunião de presidentes e outros chefes de Estado durante a COP30 seja realizada no início da conferência do clima, marcada para novembro de 2025 em Belém (PA).

O pedido em relação ao calendário foi acertado pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e o presidente Lula em reunião na tarde de segunda-feira (6/5) no Palácio do Planalto, em Brasília.

No encontro, o governador também fez uma apresentação ao presidente da República sobre o andamento das obras que estão sendo realizadas para preparar Belém para a COP30.

Segundo fontes do governo paraense, a ideia é pedir à ONU que a reunião dos líderes mundiciais aconteça no primeiro dia da conferência, facilitando a logística para acomodar todas as delações.

Na COP27, realizada no Egito, a cúpula de presidentes e chefes de estado também ocorreu no início da conferência. Já na COP26, na Inglaterra, a reunião aconteceu no final do evento.

