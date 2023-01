Testes de vacina contra câncer cerebral agressivo têm bons resultados

Cientistas do Brigham and Womens’s Hospital, nos Estados Unidos, desenvolveram uma nova vacina capaz de eliminar tumores existentes e prevenir a recorrência de um câncer agressivo e letal no cérebro chamado de gliobastoma. Os resultados da pesquisa foram publicados na própria página do centro médico na última quarta (4/1).

O imunizante foi testado em camundongos com câncer gliobastoma e com sistemas imunológicos que imitam o dos humanos. E, assim como a maioria das vacinas em desenvolvimento contra o câncer, células doentes inativas foram utilizadas para ajudar o sistema imunológico a identificar unidades cancerígenas vivas e destruí-las.

No entanto, essa vacina contra o gliobastoma utilizou uma nova abordagem. Os cientistas reprogramaram células tumorais vivas em agentes anticancerígenos por meio de uma técnica de edição genética.

Essa nova abordagem é promissora, de acordo com os pesquisadores, uma vez que as células cancerígenas vivas, diferente das inativadas, podem se alojar em outras células tumorais dentro do cérebro, levando assim os agentes anticancerígenos direto ao alvo.

Além disso, as células tumorais modificadas foram programadas para expressar fatores que as tornariam fáceis de serem lembradas e detectadas pelo sistema imunológico. Dessa forma, o corpo fica preparado para uma resposta antitumoral de longo prazo.

A equipe de pesquisadores acredita que o imunizante pode também funcionar contra outros tipos de câncer. A esperança é que os estudos em humanos comecem assim que mais testes de segurança forem completados.

