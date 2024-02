Corinthians busca tricampeonato da Supercopa do Brasil feminina

O Corinthians terá no próximo domingo (18) a oportunidade de buscar o tricampeonato da Supercopa do Brasil de futebol feminino. Isto porque na última quinta-feira (15) as Brabas do Timão bateram a Ferroviária por 2 a 0 em sua arena em Itaquera com gols de Mariza e Gabi Zanotti.

Agora o Corinthians terá a oportunidade de ampliar a sua hegemonia na competição, após vencer as duas edições anteriores da Supercopa do Brasil de futebol feminino: em 2022 venceu com uma vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio e um ano depois bateu o Flamengo por 4 a 1 para levantar o caneco.

Notícias relacionadas:

Brasil inicia Copa do Mundo de Beach Soccer com vitória sobre Omã.

Brasil fecha GP de atletismo paralímpico de Dubai com seis medalhas.

Flamengo terá que indenizar família de vítima do incêndio no Ninho .

As Brabas do Timão terão pela frente na grande decisão o Cruzeiro, que bateu o Avaí/Kindermann por 3 a 0 na última quarta-feira (14). A grande final será disputada a partir das 10h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (18) em Itaquera.