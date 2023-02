Corinthians e Portuguesa se enfrentam na Arena BRB Mané Garrincha; acompanhe

Em partida realizada pelo Metrópoles Sports, Corinthians e Portuguesa se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Paulista 12/02/2023 15:52, atualizado 12/02/2023 15:52

Hugo Barreto/Metrópoles

Corinthians e Portuguesa se enfrentam, neste domingo (12/2), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O jogo é uma realização do Metrópoles Sports e válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

O Timão é o líder do Grupo C e caminha a passos largos para a classificação à segunda fase da competição. Enquanto isso, a Lusa luta contra o rebaixamento e conta com time completo para tentar surpreender os adversários.

Torcida da partida deste domingo (12/2), entre Portuguesa e Corinthians, jogo que marca o reencontro do Timão com a torcida de Brasília. Os dois times se enfrentam na Arena BRB Mané Garrincha, às 16h, em jogo que o Metrópoles Sports traz para o Distrito Federal.

Jogo é válido pela 8ª rodada do PaulistãoHugo Barreto/Metrópoles

Torcida da partida deste domingo (12/2), entre Portuguesa e Corinthians

Os dois times se enfrentam na Arena BRB Mané Garrincha, às 16hHugo Barreto/Metrópoles

Jogo marca o reencontro do Timão com a torcida de Brasília, após 3 anosHugo Barreto/Metrópoles

Metrópoles Sports traz partida para o Distrito FederalHugo Barreto/Metrópoles

Última partida da Lusa no DF teve gol de goleiroHugo Barreto/Metrópoles

Bandeiras e pedidos de camisa são vistos nas arquibancadasHugo Barreto/Metrópoles

Torcida começa a lotar arquibancadasHugo Barreto/Metrópoles

