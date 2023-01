Coronel da reserva é exonerado após participar de atos em Brasília e xingar Forças Armadas

Nesta terça-feira, 10, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a exoneração do coronel da reserva do Exército, Adriano Camargo Testoni. De acordo com o documento, o militar trabalhava no Hospital das Forças Armadas, em “tarefa de tempo incerto”, na Assessoria da Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira, e a exoneração se deu por cessarem “os motivos de sua nomeação ou, a qualquer tempo, por interesse da administração”. O reservista flagrado nos atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no último domingo, 8. Em vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais, Testoni xinga e ofende comandantes do exército em meio á multidão que invadiu e depredou os prédios da Praça dos Três Poderes. Aposentado, o coronel receberia cerca de R$ 15 mil, após a dedução de impostos. Os atos de vandalismo ocorridos neste domingo na Esplanada dos Ministérios deixaram um rastro de destruição no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. “Forças Armadas filha da p*! Bando de generais filhas da p*! (…) Covardes! Olha o que está acontecendo com a gente! Esse nosso Exército é uma merda! Que vergonha! Que vergonha de vocês, militares, companheiros de turma, vão tudo tomar no c*!”, afirmou o oficial em um vídeo publicado por ele mesmo nas redes sociais.

