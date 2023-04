Corpo com marcas de violência é encontrado em área rural de Prado

Equipes da polícia civil, estiveram na manhã deste terça-feira (18) de abril, numa propriedade rural, numa área pertencente ao município de Prado, para remover um corpo em estado avançado de decomposição.

O corpo localizado num local às margens da rodovia BA-489, que liga os municípios de Itamaraju e Prado, poucos quilômetros do distrito de Guarani.

Na região do crânio e costelas do lado esquerdo, havia marcas de lesões provenientes de golpes de paulada. No entanto, nenhum documento de identificação foi encontrado próximo do corpo.

O corpo usava uma bermuda escura com detalhes em cinza escuro e camiseta de cor similar, além de boné.

Uma guia de levantamento cadavérico foi autorizada pela delegacia de Itamaraju.

O servidor público Anderson Barbosa realizou a remoção do corpo e transferência para o IML de Itamaraju.

Exames periciais serão efetuados, o corpo aguardará por reconhecimentos dos familiares e um inquérito instaurado para apurar a motivação, além da autoria do crime.