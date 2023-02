Corpo de adolescente desaparecida é achado em praia no extremo-sul da Bahia

O corpo de uma adolescente que estava desaparecida desde o início do mês foi achado na praia da Costa do Atlântico, em Mucuri, no extremo-sul da Bahia.

O corpo de Maely Conceição Matias, de 17 anos, foi achado na sexta-feira (24), mas ainda não há detalhes sobre o que causou a morte. O corpo passará por necropsia.

Uma equipe da 89ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada depois que o corpo foi encontrado, sem roupas. A PM isolou a área e acionou Polícia Técnica. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas.

A adolescente era procurada desde o dia 8 de fevereiro, quando foi vista pela última vez com vida. A família contou que a jovem saiu de casa à noite e foi vista conversando com uma pessoa dentro de um carro, perto de casa.

Segundo a Polícia Civil, a delegacia de Mucuri investiga o caso, com apoio da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).