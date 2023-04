Líder de quadrilha é preso durante Micareta de Feira

Um homem com três mandados de prisão preventiva em aberto foi preso por policiais civis disfarçados no circuito da Micareta de Feira de Santana, no domingo (23). Ele responde processos por roubo qualificado, organização criminosa, é apontado como liderança de um grupo especializado em roubar carregamentos e tinha como área de atuação alguns municípios baianos da BR-101.

O acusado foi monitorado pelos policiais civis do Posto de Gestão Estratégica e Operacional da Polícia Civil, após um alerta do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) ser disparado. Após ser identificado, equipes do Posto de Resposta Operacional Tática Especializada e Gerenciamento de Riscos (Proteger) prenderam o criminoso, que teve os mandados cumpridos.

Todas as prisões contra o criminoso foram decretadas pela Vara de Crime Organizado de Salvador. Ele passou por exames de lesões corporais e será encaminhado para uma unidade do sistema prisional.

Quadrilha

Durante o evento, a polícia também prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de celulares.

Dois homens foram presos por policiais civis disfarçados no momento que cometeram o furto de um smartphone na Micareta.

Segundo a polícia, a dupla que tem dezenas de passagens por furtos e roubos de celulares em Salvador e outras cidades, veio com mais quatro integrantes da quadrilha em um veículo, que também foi apreendido e será periciado. Os demais envolvidos já foram identificados e buscas são realizadas para capturá-los.

O proprietário do celular recebeu o aparelho no ato da assinatura de um termo de devolução. Ele preferiu não se identificar, mas agradeceu aos policiais civis envolvidos na ocorrência. “Foi algo impressionante. Foi uma ação muito rápida e eficaz. O fato daqueles policiais estarem ali colaborou bastante para a nossa proteção e eu poder ter meu aparelho de volta. Parabéns a todos os policiais civis que fizeram esse trabalho”, afirmou.

A dupla foi autuada em flagrante por furto e segue à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuarão, com o objetivo de identificar e prender outros possíveis envolvidos.