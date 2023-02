Corpo de Glória Maria deixa hospital sob comoção dos fãs

O corpo da jornalista e apresentadora Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2), saiu do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, sob aplausos e comoção.

A imprensa acompanhou a saída do corpo e, do lado de fora, fãs e admiradores ovacionaram um das jornalistas mais respeitadas da televisão brasileira, segundo Lucas Pasin, do UOL.

Na Globo, colegas jornalistas ficaram visivelmente emocionados com a partida de Glória. O grande amigo de carreira, Heraldo Pereira, não escondeu a tristeza em ter de anunciar a morte da colega de trabalho.

“A Glória faz parte da minha vida, da minha carreira em Ribeirão Preto. Os primeiros contatos com a Glória foram desde o começo da minha carreira na cidade natal. Minha mãe é fã da Glória. Eu tive uma longa vida com ela, ainda recentemente, nas últimas passagens no Rio de Janeiro. Perguntei das filhas… Ela é uma referência para nós como jornalistas, para o nosso país, momento muito difícil para todos nós”, disse o jornalista.

Ela deixa duas filhas adolescentes, Maria, 15 anos, e Laura, de 14. As meninas foram adotadas em Salvador após uma temporada na Bahia. Glória sempre foi enfática ao comentar que nunca desejou ser mãe, mas virou mãe das duas de forma repentina.

“Eu nunca quis ser mãe. O trabalho me preenchia, minha vida era perfeita. Elas surgiram por acaso. Eu nunca tinha pensado em ter filhos até que vi as duas pela primeira vez e tive certeza que elas eram minhas filhas. Isso é uma coisa que não sei explicar.”