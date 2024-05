Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando às margens de rio em Itamaraju

No final da manhã desta quinta-feira (09), o corpo de um homem que estava desaparecido desde á ultima sexta-feira (03), foi encontrado pela polícia boiando as margens do Rio do Ouro, no Bairro Marotinho, em Itamaraju.

De acordo com informações, populares que passavam pelas imediações avistaram um corpo boiando e entraram em contato com a polícia através das centrais de atendimento. Onde prontamente guarnições foram destinadas a localidade para averiguação do caso.

O corpo é de um homem, que foi identificado como Antônio Cândido Barbosa Filho. O reconhecimento foi possível por meio dos familiares que estavam angustiados por sua procura nos últimos dias.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. O caso é investigado pela Polícia Civil. Ainda conforme informações da polícia o corpo da vítima estava em estado de decomposição e foi encaminhado para o IML local de Itamaraju para exames de necropsia. Onde posteriormente será liberado aos familiares para realização do sepultamento.