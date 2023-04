Corpo de idoso morto durante assalto no Costa Azul é sepultado

O corpo do idoso Ruy Miccuri Figueiredo, 75 anos, assassinato durante um assalto a um bar no Costa Azul, em Salvador, foi sepultado nesta quarta-feira (12). A polícia está ouvindo testemunhas e tentando localizar os criminosos, mas nenhum suspeito foi preso. Quem estava no local no momento do crime contou que os bandidos foram violentos.

Os primeiros amigos e familiares chegaram cedo ao Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, onde o corpo do idoso foi sepultado. O movimento na Capela C estava intenso 1h30 antes da cerimônia. O espaço ficou lotado e parte do público se abrigou embaixo de uma árvore, em frente ao local.

Emocionados, familiares e amigos preferiram não comentar sobre o caso. O corpo deixou a capela por volta das 11h30, após aplausos, e o cortejo seguiu até a sepultura ao som de um violino. Ruy adorava música e estava tocando violão quando foi baleado, na noite de sábado (8). “Ele era muito querido. Estamos todos muito sentidos”, disse uma mulher que pediu para não ser identificada.

O crime aconteceu em um bar na Rua Professor Lourival Pimenta Bastos, uma região residencial do bairro, com muitos condomínios e pouco comércio. Era noite de sábado quando dois homens chegaram em um carro e um deles desceu para assaltar as vítimas. O dono do bar, Inailton Nascimento contou que o bandido foi violento.

“Bateram na moça que estava lá, levaram os dois celulares dela e deram uma coronhada na cabeça dela”, contou. Outra testemunha, que pediu para não ser identificada, contou que ficou em pânico. “Fiquei em estado de oração, com as mãos na cabeça, pedindo para Deus me livrar dessa. Ele pegou minha bolsa, me xingou, mas eu não abri os olhos. Só escutei os pipocos”, disse.

Assim que desceu do carro o bandido disse “perdeu, perdeu”, e alguns clientes pensaram ser uma brincadeira. Ruy estava em uma mesa na varanda do bar, de costas, quando o criminoso chegou. Testemunhas contaram que ele foi atingido ao se virar. O tiro acerto o tórax do idoso. Logo após o disparo, o homem entrou no carro com os pertences das vítimas e os dois fugiram.

Uma testemunha contou que o tiro foi proposital. “Foi desnecessário. Ele [o assaltante] já estava com tudo de todo mundo e não precisava atirar. Desnecessário atirar em um senhorzinho”, contou.

Ruy foi socorrido e levado para um hospital da região, onde ficou internado até a terça-feira (11), quando a morte foi confirmada. Amigos do idoso disseram que ele frequentava o bar há muitos anos e era muito querido na região.

Resposta

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Boca do Rio) atenderam a essa ocorrência. Eles receberam a informação de que um homem teria sido atingido por disparo de arma de fogo durante a tentativa de roubo a um estabelecimento comercial, na Rua Prof. Lourival Pimenta Bastos, no Costa Azul, mas quando as viaturas chegaram os bandidos já tinham fugido.

“No local, populares confirmaram a informação. Os suspeitos tomaram destino ignorado e a vítima teria sido socorrida por populares a uma unidade de saúde na região”, diz a nota.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) está investigando o caso, que testemunhas estão sendo ouvidas, mas que ainda não há suspeitos.

Quem mora no bairro conta que vive assustado. A estudante Isabel*, 26 anos, disse que já foi assaltada na porta do prédio em que mora e que a violência tem obrigado os moradores a mudarem a rotina.

“A gente fica com medo. Mesmo não sendo uma coisa frequente, como acontece em outros bairros, é uma violência que está aumentando. Eu tenho evitado sair de casa a noite, evito falar ao celular em público e prefiro pedir comida e marcar com os amigos em casa do que sair para um bar ou restaurante”, disse.

E fevereiro, uma pessoa foi baleada dentro de casa durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais militares na comunidade do Cajueiro, na Boca do Rio. Os moradores registraram a confusão em vídeo e a violência deixou a comunidade assustada.

Insegurança

Esse foi o segundo assalto a estabelecimento comercial que terminou em morte em Salvador, em menos de uma semana. No domingo (2), a enfermeira Silvana Conceição de Jesus, 36 anos, também foi baleada no tórax e morreu durante um assalto a uma lanchonete de açaí, no Cabula IV.

Neste caso, os bandidos estavam de moto e o dono do estabelecimento reagiu. Silvana e uma amiga estavam sentada em uma mesa do lado de fora do estabelecimento, e a enfermeira foi baleada durante a troca de tiros.

Esses crimes lembraram a onda de assaltos a estabelecimentos comerciais ocorrida no ano passado, na Pituba e outros bairros da região. Foram 11 ocorrências em pouco menos de três meses, o que espalhou uma sensação de insegurança em quem tem o costume de aproveitar a vida boêmia em Salvador. No dia 29 de abril, três locais, em sequência, foram alvos de um grupo armado que roubou os clientes dos espaços em menos de 5 minutos.