Sede do PSB em SP é invadida e furtada, diz Márcio França

Ministro do Empreendedorismo compartilha imagens do local nas redes sociais; é possível ver armários abertos e papéis no chão

“Se pensam que vão nos assustar ou nos fazer recuar… Esqueçam! Só nos animam a ir mais fundo para passar SP a limpo!”, escreveu França; na imagem, fotos da sede do PSB Reprodução/Instagram @marciofrancasp – 30.abr.2024

1.mai.2024 (quarta-feira)



O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), afirmou na 3ª feira (30.abr.2024) que a sede do PSB (Partido Socialista Brasileiro) em São Paulo foi invadida e furtada. O local fica na avenida Indianópolis, na zona sul da capital.

O ex-governador do Estado compartilhou imagens da sede em seu perfil no Instagram. É possível ver armários abertos com papéis no chão, além de uma porta com rachaduras.

“Se pensam que vão nos assustar ou nos fazer recuar… Esqueçam! Só nos animam a ir mais fundo para passar SP a limpo!”, escreveu França. Ele também desejou “força” à deputada federal Tabata Amaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo.

Eis abaixo as imagens compartilhadas:

A informação de que a sede do PSB-SP foi invadida é do ministro Márcio França

França compartilhou as imagens do local por meio do Instagram

"Se pensam que vão nos assustar ou nos fazer recuar… Esqueçam!", escreveu o ex-governador de SP