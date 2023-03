Corpo de mulher desaparecida é encontrado após suspeito indicar local

O corpo de Giovana dos Santos Vaz, de 48 anos, foi encontrado após 36 dias pela Polícia Civil em Palmas, na Região Sul do Paraná. Um homem de 64 anos foi preso preventivamente, suspeito pelo crime, depois de indicar onde ela estava.

Giovana desapareceu no dia 26 de janeiro, mesma data em que seu carro foi encontrado incendiado. De acordo com a delegada Alini Simadon, à frente do caso, ambos tinham um relacionamento amoroso mas não oficializado por parte da mulher.

Leia mais no site Banda B, parceiro do Metrópoles.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.