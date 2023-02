Descubra quantos dias uma cachorra fica no cio e como agir no período

Entenda como funciona o ciclo reprodutivo das cadelas, fase que requer cuidados extras do tutor 13/02/2023 2:00, atualizado 10/02/2023 16:06

Pexels/Reprodução

Por quanto tempo uma cachorra fica no cio? Se não engravidar, uma cachorra pode entrar no cio duas ou três vezes por ano. O tempo em que ela permanece sexualmente receptiva varia bastante, de acordo com a idade, o porte e as condições gerais de saúde.

Uma cachorra pode ficar de três dias a três semanas no cio. O primeiro período reprodutivo geralmente ocorre em algum momento do segundo ano de vida, mas há casos relatados de cadelas que entraram no cio – e engravidaram – com apenas cinco meses de idade.

