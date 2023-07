Corpo de rifeiro é encontrado em Simões Filho

O rifeiro Willy Cleiton Silva Lopes, conhecido como WL Rifas, foi encontrado morto no bairro CIA Sul, em Simões Filho. O corpo do jovem de 20 anos foi encontrado nessa terça-feira (18), entre a Rua Periférica I e a BR-324. WL estava desaparecido desde o último domingo (16), após sair de casa afirmando que iria trabalhar, segundo informações da TV Bahia. Testemunhas relataram que policiais militares teriam atirado contra Willy e um grupo de amigos na região, quando eles faziam manobras em motos. O corpo de WL foi encontrado perto de onde ele desapareceu. Ao lado do corpo, estavam pertences de um dos amigos dele. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada sobre o caso. “A 22ª CIPM, responsável pelo policiamento em Simões Filho, não foi solicitada para atender ocorrência deste tipo na região. Sugerimos contato com a Polícia Civil, responsável pelas investigações”, diz a nota enviada pela instituição. Sobre o corpo encontrado, a PM informou que policiais militares da 22ª CIPM foram acionados para atender o chamado pela localização de um corpo do sexo masculino na localidade conhecida como Via Periférica 1. No local, os PMs isolaram a área para o trabalho do DPT. Segundo a Polícia Civil, a 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que esteve no local e realizou remoção.