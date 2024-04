Corpos das vítimas do acidente na BR-101 em Itamaraju foram liberados

Os corpos das vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (26) de abril, ocorrido no trecho da BR-101 na ligação das cidades de Itamaraju e Teixeira de Freitas, foram liberados do IML em Itamaraju.

Os três corpos haviam sido encaminhados para o Instituto Médico Legal de Itamaraju e os familiares compareceram para ajudar no reconhecimento e liberação com apresentações de documentos.

As vítimas identificadas como ELISON MUNIZ LIMA (28 anos), JUAN BARROS MASCARENHAS (34 anos) e MARCOS RODRIGUES GUIMARÃES, que ocupavam o veículo FIAT Uno, envolvido na colisão com a caminhonete Toyota Hilux, outras duas pessoas ficaram feridas, sendo transferidos para o hospital municipal de Itamaraju.

Os veículos envolvidos no acidente foram removidos da rodovia e transferidos para o pátio de uma empresa de guinchos, um boletim de ocorrência foi registrado pela PRF e as causas do acidente devem ser investigados.

Nas redes sociais imensa comoção devido às vítimas possuírem inúmeras ligações e vínculos desde o esporte, até mesmo em ações sociais.

Neste momento de dor, nós do Portal Itamaraju Notícias nos solidarizamos com as famílias e amigos das vítimas, também estamos em oração pela recuperação dos feridos.