Correios farão leilão de 50 mil produtos ‘sem dono’; veja como participar

Os Correios vão realizar um leilão de itens que não foram entregues aos destinatários ou reclamados pelos remetentes. O leilão será realizado no dia 2 de maio. Os itens também são classificados como refugo. Os objetos vão para o leilão após a prescrição do prazo de direito a reclamação, seguindo as determinações do Código de Defesa do Consumidor. Ao todo, serão leiloados 50 mil itens, distribuídos em seis lotes. Dentre os itens, estão celulares e periféricos, máquinas de costura, instrumentos musicais, drones, note-books, tablets, entre outros itens de informática. Os lances iniciais variam de acordo com o lote, indo de R$ 2.468,70 até R$ 253.543,84. Os interessados em participar, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, precisam fazer cadastro na plataforma Licitações-e e os lances deverão ser feitos de forma eletrônica. Caso não seja atingido um valor igual ou maior que o mínimo, o lote será classificado como “revogado”. Já em caso de empate, os concorrentes participarão de uma disputa final. Para acessar o edital do leilão, basta clicar aqui e procurar no campo “Pesquisa Avançada” com a licitação: 994627.

