Cotado para vice de Nunes, Aldo Rebelo deixa o PDT e se filia ao MDB

São Paulo — O secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Aldo Rebelo, deixou o PDT e se filiou ao MDB nesta sexta-feira (5/4), data limite para a troca de partido antes das eleições deste ano.

Ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Rebelo estava licenciado do PDT, partido que fechou apoio à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSol), principal adversário do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O secretário municipal é um dos cotados para a vaga de vice de Nunes, sendo visto pelo entorno do prefeito como um nome capaz de fazer um aceno à centro-esquerda que não aprovou a aliança com Jair Bolsonaro (PL).

“Honrado com o retorno do grande Aldo Rebelo após 40 anos. Aldo é um democrata que dedica sua vida na defesa do Brasil e dos brasileiros. E, claro, na defesa de São Paulo, estado pelo qual foi deputado por sete mandatos”, escreveu o presidente nacional da sigla, o deputado federal Baleia Rossi, em rede social.

Rebelo assumiu a Secretaria Municipal de Relações Internacionais após a saída de Marta Suplicy da pasta para retornar ao PT e ser a vice de Boulos na chapa contra o atual prefeito.