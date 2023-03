COVID-19: capacitação orienta profissionais da saúde sobre a vacina bivalente em Teixeira de Freitas; entenda

Capacitação sobre a vacina bivalente contra a COVID-19 (Foto: Wesley Morau)

Na última terça-feira (06), ocorreu uma capacitação sobre a vacina bivalente contra a COVID-19 na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) aos enfermeiros da Rede de Atenção Básica e técnicos de Enfermagem que atuam nas salas de vacinação em Teixeira de Freitas. Promovido pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município, o encontro foi ministrado pelas técnicas Rogéria Lopes e Valéria Lima.

Durante a capacitação, os profissionais de saúde foram orientados quanto à operacionalização da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 com a vacina bivalente — uma atualização dos primeiros imunizantes utilizados, já que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra a subvariante ômicron. Foram abordados assuntos como o público-alvo da vacina, as fases da Campanha e critérios sobre o esquema vacinal recomendado aos grupos prioritários.

Capacitação sobre a vacina bivalente contra a COVID-19

A imunização com a vacina bivalente foi iniciada no município na semana passada, contemplando o público inicial de pessoas idosas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPI), como o Lar dos Idosos São Francisco de Assis, além de trabalhadores locais. A iniciativa terá continuidade na próxima sexta-feira (10) em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município: Centro, Redenção, Vila Caraípe e Vila Verde, das 7h30 às 10h30. Nesta primeira fase, serão vacinadas pessoas acima de 70 anos.

Capacitação sobre a vacina bivalente contra a COVID-19

Para ser vacinado, é necessário apresentar cartão do SUS, CPF e Caderneta de Vacinação, além de ter completado o esquema primário de vacinação contra Covid-19 (composto pela primeira e segunda doses), apresentando quatro meses de intervalo entre a última dose e o reforço.

