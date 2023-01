Cowboys amassam Buccaneers de Tom Brady e avançam nos playoffs

Dallas supera com facilidade time de Tom Brady e parte para enfrentar o 49ers no próximo domingo 17/01/2023 8:57, atualizado 17/01/2023 8:57

O Dallas Cowboys está na rodada divisional dos playoffs da NFL! Jogando fora de casa nessa segunda-feira (16/1), a equipe texana dominou o Tampa Bay Buccaneers, venceu por 31 x 14 e avançou para enfrentar o San Francisco 49ers.

O duelo entre as duas equipes, velhas conhecidas de pós-temporada da NFL, acontece no próximo domingo (22), às 20h30.

