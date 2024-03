Fabiana Karla lamenta morte do pai: “Levou um pedaço de mim”

Fabiana Karla usou as redes sociais neste domingo (24/3) para lamentar a morte do pai. A humorista confirmou a triste notícia, sem dar detalhes do que aconteceu, e fez uma publicação emocionante, relembrando momentos vividos ao lado dele.

“É painho… O senhor partiu… E levou um pedaço da minha existência… Mas deixou tantas coisas boas… Deixou sua alegria, sua risada gostosa, seu humor, seu jeito amoroso (e, ao mesmo tempo, brabo)… Seu lado que não sabia viver sem o trabalho”, começou ela.

Fabiana Karla ao lado do pai

“Tudo o que eu reconheço em mim. Obrigada por ter me apresentado ‘Ludugero’, Luiz Gonzaga, Dick Farney, e por sempre ter me dado a melhor parte da laranja: ‘A tampinha’. Obrigada por ter sido o Meu pai, do jeitinho que você conseguiu ser, e mesmo com todas suas ausências, conseguir fazer com que eu me sentisse tão amada quando me olhava com os esses olhos azuis mais lindos do mundo”, desabafou Fabiana Karla.

Por fim, a atriz completou a homenagem: “E eu vou te amar para o resto da minha vida! Minha saudade será eterna, e meu amor também. O curioso é que sinto que estamos mais perto, agora do que antes. Até um dia, painho”.