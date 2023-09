CPI do MST cancela reunião desta terça-feira que previa a votação de relatório final

Previsão é que os trabalhos da comissão parlamentar sejam prorrogados até a quinta-feira, 28

A sessão desta terça-feira, 26, da CPI do MST foi cancelada. Inicialmente, a previsão era que fosse o relatório final do deputado Ricardo Salles (PL-SP) fosse discutido e votado pelo colegiado. No entanto, segundo interlocutores da Câmara dos Deputados, a previsão é que os trabalhos da comissão sejam prorrogados até a quinta-feira, 28, para que se cumpra o prazo regimental de duas sessões em virtude do pedido de vista ao relatório final, e a votação possa acontecer. Como o site da Jovem Pan mostrou, o texto de Salles foi lido na semana passada. No parecer, o relator pede o indiciamento de 11 pessoas, incluindo o general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que é acusado de ter mentido na CPI, e o líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), José Rainha. relator ainda retirou do rol de indiciados o deputado Valmir Assunção (PT), recuo acordado com lideranças partidárias para ampliar as chances de aprovação do relatório. Salles também cita 25 iniciativas já em tramitação na Câmara dos Deputados que podem trazer segurança jurídica e previsibilidade ao campo.