CPMI do 8 de janeiro: Oposição vai reagir a Pacheco com obstrução e mandado de segurança no Supremo

Nesta terça-feira,18, Pacheco adiou sessão do Congresso na qual seria autorizada a instalação da comissão

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco



O deputado federal André Fernandes (PL-CE) disse que a oposição estuda entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, (PSD-MG) de adiar a sessão do Congresso desta terça-feira, 18, na qual seria feita a leitura de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) para apurar os atos de 8 de janeiro. Segundo o deputado, parlamentares oposicionistas também prometem “obstruir totalmente” as reuniões de comissões no Congresso.

“Quero tomar todas as atitudes em acordo com toda a oposição, mas ao meu ver não existe outra saída. Mandado de segurança e obstrução total. Infelizmente. Vai ser ruim? Projetos travados? Vai ser triste, mas não tem como a gente continuar seguindo a vida enquanto tem inocente preso e culpado solto”, disse o parlamentar em entrevista ao programa Os Pingos no Is, da Jovem Pan, nesta terça-feira. Segundo o deputado, há precedentes para o ingresso de mandado de segurança, como quando o STF determinou a instalação da CPI da Covid-19, no Senado.

Rodrigo Pacheco anunciou o adiamento da sessão diante pressão de parlamentares governistas que tentam convencer parlamentares a desistir pela criação da CPMI, que já tem quantidade de assinaturas suficiente para que seja autorizada. A sessão no Congresso desta terça-feira estava marcada para às 12h. “Às 12h10 tínhamos quórum, ainda assim de forma covarde e desrespeitosa, Rodrigo Pacheco simplesmente decidiu acatar o pedido dos paridos aliados da base do Lula”, criticou Fernandes.