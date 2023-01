CRAS Mais Perto de Você leva serviços da Secretaria de Assistência Social a distrito teixeirense; saiba mais

CRAS Mais Perto de Você em Duque de Caxias (Foto: Saulo Rodrigues)

Nesta terça-feira (31), a Secretaria de Assistência Social de Teixeira de Freitas realizou o “CRAS Mais Perto de Você” no distrito de Duque de Caxias, na CEMEI Professora Maria da Cunha.

Foram disponibilizadas ações como: atendimento e atualização de cadastro para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC); concessão de Passe Livre para gestantes, idosos e pessoas com deficiência; além da inclusão e atualização do Cadastro Único dos beneficiários do BPC e do programa Auxílio Brasil.

“Vim me cadastrar no Cadúnico. Essa ação facilita muito para resolvermos nossas pendências sem precisar se deslocar”, disse Tamara Rodrigues, moradora do distrito. “A maioria dos moradores daqui vieram para a creche; muitos se beneficiam pelos serviços ofertados. “O atendimento tem sido excelente, somos recebidos muito bem”.

Fredson Lacerda, diretor de Projetos e Programas Sociais da pasta, reforçou a relevância do projeto: “essa é mais uma ação da Secretaria de Assistência Social para aproximar os cidadãos dos distritos e comunidades teixeirenses a usufruírem dos serviços que oferecemos”. Já Maricelia Pereira Dias, coordenadora do CRAS IV Vila Vargas, destacou que “Duque de Caxias faz parte do território de abrangência da unidade, e estamos presentes aqui hoje para possibilitar o acesso a programas essenciais para a vida da população”.

