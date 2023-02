Cratera em avenida foi esvaziada, mas obra vai seguir o dia todo, diz Embasa

A estimativa de conclusão da obra de reparo após rompimento de uma adutora na Avenida Reitor Miguel Calmon, em Salvador, passou para 0h de hoje para amanhã, informou nesta quinta-feira (16) a Embasa. Inicialmente, a empresa havia informado que o serviço seria concluído por volta das 17h. No incidente, que aconteceu na manhã de hoje, uma cratera se formou na via, que foi alagada. Um carro que passava no local afundou, mas as duas pessoas que estavam dentro conseguiram sair.

A Embasa informou que a linha atingida é de grande porte. Os técnicos estão lá desde a manhã de hoje e a cratera já foi esvaziada. Por conta do rompimento da adutora, o serviço de fornecimento de água foi afetado em vários bairros da região do Garcia (veja mais abaixo). Só após o fim da manutenção é que a distribuição será retomada, de maneira gradativa.

O carro que caiu na cratera não impediu a realização do serviço, segundo a Embasa. O veículo está sendo retirado do local agora à tarde. Parte da Avenida Reitor Miguel Calmon continua parcialmente interditada, com a Transalvador orientando que quem vai no sentido Vale do Canela faça o retorno na Praça Lord Cochrane, na região da Garibaldi. Motoristas e motociclistas têm como opções seguir pela Av. Vasco da Gama, passar pelos Barris, de onde pode acessar o Vale do Canela pela Av. Centenário, logo após o túnel, ou subir a Ladeira do Garcia.

Localidades afetadas pela interrupção temporária do abastecimento:

Alto das Pombas, Barra, Canela, Engenho Velho da Federação, Federação, Gamboa, Garcia, Graça, Jardim Apipema, Morro do Gato, Morro Ipiranga, Ondina, Alto de Ondina, Parque São Brás, Vila Matos e Vitória.