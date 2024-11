Criminosos simulam operação da Polícia Federal para roubar casa do filho de Maluf

Três criminosos fingiram ser policiais federais para roubar a casa de Otávio Maluf, filho do ex-governador Paulo Maluf, no bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, o trio, que ainda não foi identificado, simulou uma operação da Polícia Federal e realizou a ação por volta do meio-dia desta sexta-feira (22).

Testemunhas relataram à polícia que os criminosos estavam fortemente armados, com roupas com o símbolo da PF e usavam capuzes ninja, cobrindo todo o rosto e deixando somente os olhos de fora