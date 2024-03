Crise climática potencializa casos de dengue no Brasil

Um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) alerta sobre os prováveis impactos das mudanças climáticas nos casos de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

A análise realizada pelo pesquisador Antonio Carlos da Silva Oscar Júnior, do Instituto de Geografia (Igeog), aponta que o aumento das temperaturas e chuvas cada vez mais intensas podem facilitar a reprodução do mosquito.

“O que observamos é um potencial de expansão territorial da área de atuação do mosquito, em que novas áreas tornam-se endêmicas, o que aumenta a quantidade de pessoas expostas a contrair dengue, população essa que antes não tinha contato com o vírus e que, portanto, não tem anticorpos necessários para enfrentamento da doença”, destaca Antonio Carlos.

De acordo com o pesquisador da UERJ, as temperaturas mais elevadas podem facilitar o ciclo de desenvolvimento do mosquito, em diferentes regiões do Rio de Janeiro, do Brasil e do Mundo.

Ele cita, por exemplo, o sul do país, como os estados do Rio Grande do Sul e Paraná, além da Califórnia, nos Estados Unidos, onde já foi comprovada a transmissão local do vírus da dengue.

Dengue, zika e chikungunya são doenças cujos nomes são conhecidos no Brasil. Os três vírus transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, têm maior incidência no país em períodos de chuva e calor, e apresentam sintomas parecidos, apesar de pequenas sutilezas os diferenciarem Joao Paulo Burini

Febre, dor no corpo e manchas vermelhas são sintomas comuns da dengue e das outras as doenças. Apesar disso, a forma distinta como evoluem, a duração dos sintomas e o grau de complicação são algumas das diferenças entre elas IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

Estar atento aos sinais e saber identificar as distinções é importante para um diagnóstico e tratamento precisos, pois, apesar do que se pensa, essas doenças são perigosas e podem matar boonchai wedmakawand/ Getty Images

Na dengue, os sinais e sintomas duram entre dois e sete dias. As complicações mais frequentes, além das já mencionadas, são dor abdominal, desidratação grave, problemas no fígado e neurológicos, além de dengue hemorrágica Uwe Krejci/ Getty Images

Além disso, dores atrás dos olhos e sangramentos nas mucosas, como a boca e o nariz, também podem acontecer em pacientes que contraem a dengue SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

Os sintomas da zika são iguais aos da dengue, só que a infecção não costuma ser tão severa e passa mais rápido. Há, no entanto, um complicador caso a pessoa infectada esteja grávida Sujata Jana / EyeEm/ Getty Images

Nestas situações, a doença pode prejudicar o bebê em formação causando microcefalia, alterações neurológicas e/ou síndrome de Guillain-Barré, no qual o sistema nervoso passa a atacar as células nervosas do próprio organismo DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

Já os sintomas da chikungunya duram até 15 dias e, segundo especialistas, provoca mais dores no corpo, entre as três doenças Peter Bannan/ Getty Images

Assim como a infecção pela zika, a chikungunya pode resultar em alterações neurológicas e síndrome de Guillain-Barré Joao Paulo Burini/ Getty Images

Apesar de não existirem tratamentos para as doenças, há medicamentos que podem aliviar os sintomas, bem como a indicação de repouso total. Além disso, aspirinas não devem ser utilizadas, pois podem piorar o quadro do paciente Milko/ Getty Images

Caso haja suspeita de infecção por qualquer um dos vírus, é importante ir ao hospital para identificar do que se trata e, assim, iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível FG Trade/ Getty Images

O Aedes aegypti é um mosquito que se aproveita de lixo espalhado e locais mal cuidados e é favorecido pelo calor e pela chuva. Por isso, impedir a presença de água parada em sua casa, rua e empresa é o suficiente para travar a proliferação do inseto Bloomberg Creative Photos/ Getty Images

Expansão O mosquito Aedes aegypti é normalmente encontrado em regiões tropicais e subtropicais da América, Ásia e África. No entanto, nos últimos anos, tem se observado o surgimento de casos também em áreas temperadas, como a Europa.

Em 2023, França, Itália e Espanha registraram 128 casos de dengue, segundo informações Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, por sua sigla em inglês). Só no território francês foram registrados apenas quatro casos da doença nos últimos 10 anos, o que representa a expansão da dengue na Europa.

“Existem condições ambientais necessárias para o desenvolvimento do vetor, o mosquito Aedes aegypti, entre elas estão a disponibilidade de umidade no ambiente e faixas ótimas de temperatura”, pontua Antonio Carlos.

Problema nacional O estudo Mudança climática e risco de arboviroses no estado do Rio de Janeiro se restringe, inicialmente, apenas ao território carioca, mas o pesquisador ressalta que os dados obtidos serão importantes para implementação de um observatório da dengue na UERJ. Dessa forma, será possível analisar o desenvolvimento do mosquito em outras regiões.

“Todo nosso estudo é baseado nas características e necessidades ambientais atuais do mosquito. No entanto, ele poderá desenvolver adaptação biológica às maiores faixas de temperaturas, que atualmente limitam sua atuação, com isso podemos estar falando de uma ampliação ainda maior da área endêmica do Aedes aegypti e, consequentemente, da circulação do vírus da dengue”, alerta Antonio Carlos.

O pesquisador completa que a transmissão já pode ser feita entre mosquitos. “Ou seja, já há a possibilidade do mosquito contrair o vírus da Dengue sem ser pelo contato com o sangue humano contaminado e isso amplia exponencialmente a possibilidade de transmissão da doença.”

Mais de 1 milhão de casos de dengue De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, o Brasil registrou, até a última sexta-feira (8/3), 1.342.086 casos prováveis e 363 mortes pela doença.

O Distrito Federal é a unidade da federação com a maior incidência da doença, com 4.343,1 por 100 mil habitantes. Logo depois aparecem Minas Gerais (2.260,2), Espírito Santo (1.270,5) e Paraná (1.120,7).

Ministra concorda A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou, no fim de fevereiro, que as mudanças climáticas influenciam o aumento de casos de dengue no país. “A questão da mudança climática é um fator importantíssimo na proliferação do Aedes aegypti como vetor na transmissão da doença.”

Especialistas e o Ministério da Saúde enfatizam que os focos de dengue estão, em sua maioria, nas residências em águas paradas acumuladas em garrafas, sacos de lixo e vasos de plantas.

“75% dos focos de mosquito estão dentro das residências, e por mais que isso tenha uma forte relação com a falta de acesso ao saneamento, é importante destacar o papel das pessoas em todo esse processo. Então é necessário uma ampla conscientização da população sobre os impactos das mudanças climáticas na sua escala de vida”, explica Antonio Carlos.

Ações do cotidiano podem ajudar a evitar a proliferação do Aedes aegypti, como descartar copos plásticos, tampas de refrigerante e sacos abertos que possam acumular água. Além de tampar os ralos e manter sempre limpa a vasilha de água de animais e plantas.