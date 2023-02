Cristiano Ronaldo marca quatro gols e lidera goleada do Al Nassr

Depois de marcar, em cobrança de pênalti, o primeiro gol pelo Al Nassr, Cristiano Ronaldo mostrou que está mesmo com a pontaria afiada. Nesta quinta-feira (9), o astro português marcou quatro vezes na goleada da sua equipe por 4×0 sobre o Al Wehda, fora de casa.

O show de Cristiano Ronaldo começou ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o atacante recebeu na área, dominou e chutou cruzado de pé esquerdo. Aos 40, CR7 ampliou o marcador em novo chute cruzado.

Cristiano balançou as redes mais duas vezes na segunda etapa. O terceiro foi em cobrança de pênalti. O quarto veio em rebote do goleiro após finalização do próprio atacante. O jogador poderia ter feito o quinto gol nos minutos finais, mas o goleiro do Al Wehda fez boa defesa.

Com os quatro gols, Cristiano Ronaldo ultrapassou a marca de 500 tentos em ligas nacionais.