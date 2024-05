Cristo Redentor faz homenagem às vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ganhou uma projeção especial na noite desta quarta-feira (8) para homenagear as vítimas do desastre no Rio Grande do Sul. A projeção incluiu imagens da bandeira e a execução do hino do estado, além das frases “unidos em oração pelo Rio Grande do Sul” e “cada doação faz a diferença”. O Santuário Cristo Redentor, o Instituto Redentor e a Paróquia São José da Lagoa participam da arrecadação de produtos e comida, principalmente água potável, para as famílias atingidas pelas chuvas. Os valores arrecadados serão enviados à Arquidiocese de Porto Alegre, que realizará a distribuição dos itens. Segundo o último boletim da Defesa Civil do estado, 100 pessoas morreram por conta dos temporais.

Veja a publicação:

