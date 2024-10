Cuba se prepara para furacão Oscar em meio a crise energética

Cuba se prepara para a iminente chegada do furacão Oscar, que avança pelo Caribe a uma velocidade de aproximadamente 19 km/h, apresentando ventos que podem atingir até 130 km/h. No momento, o furacão se encontra a cerca de 185 km de Guantánamo. As autoridades emitiram um alerta de furacão para o sudeste das Bahamas e para a costa norte das províncias cubanas de Holguín e Guantánamo. O país enfrenta uma grave crise energética, tendo passado por duas noites sem eletricidade devido a uma falha na principal usina termelétrica, o que resultou no colapso da rede elétrica. Embora o governo tenha informado que parte da energia foi restabelecida, algumas áreas, incluindo Havana, ainda sofrem com a falta de luz. O presidente Miguel Díaz-Canel destacou que esforços estão sendo realizados para proteger tanto a população quanto os recursos econômicos.

Este apagão é considerado o mais severo em dois anos, impactando serviços essenciais, como o abastecimento de água. Muitos cubanos têm se adaptado a essa situação, utilizando fogões a lenha improvisados para cozinhar. A situação é descrita como crítica por diversos cidadãos, que lidam com a escassez de alimentos, medicamentos e apagões frequentes, além de uma inflação que continua a aumentar. Em resposta a essa crise, o governo cubano anunciou uma série de medidas de emergência, incluindo a suspensão das aulas e o cancelamento de serviços não essenciais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA