Curso de Nise Yamaguchi ensina que 85% das doenças poderiam ser evitadas com prevenção e fortalecimento da imunidade

A médica oncologista e imunologista Dra. Nise Yamaguchi lança no próximo mês o curso Código da Imunidade e da Saúde, voltado para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e o fortalecimento do sistema imunológico. Desenvolvido em parceria com o Prof. Dr. Leonardo Pimenta, o curso abrange diversas áreas da saúde de forma didática, proporcionando acesso ao que há de mais avançado na medicina mundial. Entre os temas abordados estão, por exemplo, obesidade, controle imunológico intestinal, doenças cardiovasculares, hormônios, diabetes, mapeamento genético, prevenção do câncer, alimentação saudável, vitaminas, exercício físico, saúde pós-Covid e outros. O lançamento está previsto para 2 de março, na plataforma Hotmart, e as vagas são limitadas.

Ainda com relação ao conteúdo do curso, Nise e Leonardo destacam a importância da medicina preventiva de precisão. “Oitenta e cinco por cento de todas as doenças podem ser evitadas quando tomamos a consciência de que saúde e longevidade com qualidade somente depende de nós, com modificação de comportamento e conhecimento. Este curso se destina a levar o conhecimento da ciência de ponta de uma forma simples e aplicável”, pontua Pimenta. “É um importante conhecimento para o público em geral e profissionais de saúde sobre o Código da Imunidade e da Saúde. Este curso vai mudar conceitos e ampliar a capacidade de lidar com os desafios falando sobre o sistema imunológico, a dieta, o exercício, a mente, o corpo e todas as interfaces que nos fazem mais saudáveis”, acrescenta Yamaguchi.