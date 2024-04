“Curtindo de forma leve e tranquila”, diz MC Guimê sobre o novo namoro

MC Guimê virou notícia nos últimos dias após assumir um romance com a empresária Fernanda Stroschein. Apesar de o cantor afirmar que ainda não é um namoro, em um bate-papo exclusivo com a coluna, ele falou sobre o perfil da amada, que é mais discreta nas redes sociais e tem o perfil no Instagram fechado.

Ainda durante a conversa, o ex-BBB revelou se os dois são ciumentos quando o assunto é o assédio das fãs, contou sobre as amizades que fez no reality show da TV Globo e ainda detalhou as novidades da carreira.

Veja a entrevista completa Depois de quanto tempo você e Fernanda começaram a namorar?

Eu e Fernanda não estamos namorando ainda. Estamos juntos há um tempo, amadurecendo mais a nossa relação e curtindo nosso momento de forma leve e tranquila.

Você pensa em casar e ter filhos ou prefere ir com calma na relação?

Ainda é cedo para falarmos disso, mas como todo casal, conversamos sobre nossos planos.

A Fernanda é mais na dela, perfil fechado nas redes sociais. Como você avalia isso? É uma característica positiva?

Acredito que isso faz parte de sua personalidade e cada pessoa tem seu direito de escolha. Ela estando bem é o que me importa.

Como ela reage ao assédio das fãs? Ela é ciumenta?

Reage muito bem, mesmo não estando acostumada. Está sempre sorrindo e me apoiando no meu trabalho. Em relação a ciúmes, ela é bem de boa.

E você, é ciumento?

Eu sou de boa também (risos).

Como estão os planos para a carreira? Tem turnê ou lançamentos marcados para os próximos meses?

Tenho um EP com músicas e feats inéditos pra ser lançado em breve que será fundamental para uma nova fase em minha carreira.

E carreira internacional está nos planos? Tem novidades nessa área?

Estou com alguns feats internacionais gravados, mas ainda não temos planos para o lançamento. E carreira internacional sempre esteve no plano, mas ainda tenho mais metas no cenário nacional.

Você ainda tem contato com o pessoal do BBB?

Tenho sim. Os brothers e sisters que mais tenho mantido contato são: Sapato, Tina, Alface, Gabriel e encontrei algumas vezes Marvvila, Sarah e Gabriel Santana.