Exclusivo: Filho de pagodeiro famoso é um dos participantes do BBB24

A coluna Fábia Oliveira, que está sempre atenta a tudo, descobriu com exclusividade um dos participantes do time Camarote do BBB24. O cantor, que não foi citado em nenhuma das supostas litas que viralizaram na web, é filho de um pagodeiro famoso dos anos 90 e faz parte de um trio, junto com o pai e o tio, Mr. Dan. Você meu caro leitor, sabe quem é?

Estamos falando de Gaab. O rapaz, que tem 25 anos e é filho de Rodriguinho, segue carreira solo e também ao lado da família, num projeto chamado Legado. Inclusive, a banda cancelou uma apresentação no Rio de Janeiro, marcada para o início deste mês, reagendada só pra maio. Outra coisa que chamou a atenção desta jornalista é que o artista anda meio sumido dos storys de sua conta no Instagram.

Gaab é marido de Michelle Alveia, ex-De Férias com o Ex Brasil, com quem tem duas filhas, Haili, de 3 meses e Heloisa, de 6 anos. Ele já gravou co artistas renomados, como Marília Mendonça e ficou famoso com o hit “Tem café”.

Gaab

Gaab Divulgação

gaab e rodriguinho_resized_compressed

Gaab e Rodriguinho

Marília Mendonça e Gaab

Cantor participou do Projeto Todos os Cantos em Brasília e cantou ao lado de Marília Mendonça Igo Estrela/Metrópoles

Gaab-3-RED

Gaab é um dos participantes do BBB24 Instagram/Reprodução

Vaza nova lista do Camarote do BBB24

Prestes a estrear, na próxima segunda-feira (8/1), o BBB24 segue sendo um dos assuntos mais comentados da web. Na tarde desta terça-feira (2/1), mais uma suposta lista com os nomes dos participantes dos times Camarote e Puxadinho foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG Gente, no X, antigo Twitter.

Segundo o jornalista, que afirma ter obtido a informação através de executivos da emissora carioca, os famosos que vão integrar o Camarote do reality show da TV Globo são João Quirino, youtuber e ator; Rodolfo Peres, nutricionista; Yasmin Brunet, modelo; Lorena Rufino, humorista; Rodrigo Malafaia, modelo; Vitão, cantor; Gabi Melim, cantora; Daiane dos Santos, ex-ginasta; Simaria, cantora que fazia dupla com Simone; e Breno Freire, influenciador.