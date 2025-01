Da posse de Manrick Teixeira à presidência de Nael Correria, que assume protagonismo na câmara de Vereda

Na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro, Vereda vivenciou um nova fase na política local. Durante a cerimônia de posse no auditório da Câmara Legislativa, o prefeito Manrick Gregório Prates Teixeira, carinhosamente conhecido como Manrick Teixeira (AVANTE), celebrou o início de seu segundo mandato com palavras de gratidão e esperança. “É uma conquista coletiva, fruto da confiança e do trabalho incansável por nossa cidade,” declarou, reforçando seu compromisso com os próximos quatro anos de gestão.

A sessão foi marcada pela reeleição de Nael Correria, vereador de apenas 28 anos, como presidente da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026. Jovem, determinado e já consolidado como uma liderança emergente no extremo sul baiano, Nael simboliza a renovação e o vigor político que muitos cidadãos almejam.

A Mesa Diretora, volta a contar com a condução de Nael que continua fortalecendo o diálogo entre o Legislativo e o Executivo, promovendo avanços significativos para o município. Nael destacou em seu discurso: “Este é o momento de mostrar que juventude e responsabilidade caminham lado a lado. Estamos prontos para trabalhar incansavelmente por Vereda.”

Com líderes fortes no comando e promessas de uma gestão comprometida, Vereda dá início a um capítulo promissor, onde tradição e inovação se encontram para transformar o futuro da cidade.