Dado Dolabella faz surpresa em show de Wanessa e ganha beijão da amada

O clima “lua de mel” entre Dado Dolabella e Wanessa não tem data para acabar. Na noite dessa sexta-feira (27/1), o casal mostrou que segue entrosado e trocou carinhos durante um show da cantora na High Club, uma boate em São Paulo.

O ator apareceu de surpresa na apresentação do bloco ‘Xainirô’, de Wanessa, que dividiu o microfone com o amado e ainda o recebeu com um beijão em frente aos fãs.

Ensaio do Bloco Xainiro com Wanessa Camargo e convidados em SP

Wanessa e Dado trocaram o primeiro beijão em frente aos fãsAgNews/Divulgação

Ensaio do Bloco Xainiro com Wanessa Camargo e convidados em SP

O momento de romance aconteceu nessa sexta-feira (27/1)AgNews/Divulgação

Dado Dolabella e Wanessa 1

Dado fez uma surpresa para a amada durante um showInstagram/Divulgação

Dado Dolabella e Wanessa 2

Os dois cantaram juntosInstagram/Divulgação

Dado Dolabella e Wanessa 3

Wanessa recheou seus Stories de declarações para DadoInstagram/Divulgação

Dado Dolabella e Wanessa Camargo reataram o namoro em 2022, logo após a cantora anunciar o fim de seu casamento com o empresário capixaba Marcos Buaiz.