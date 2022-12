Daiana Garbin fala sobre tratamento de Lua: “Ensina sobre ser forte”

Daiana Garbin utilizou o Instagram, nesta terça-feira (27/12), para se despedir de 2022. A jornalista, que é casada com Tiago Leifert, aproveitou a oportunidade para falar sobre a filha Lua, de 1 ano de idade, e elogiou a força da menina. A garotinha sofre de retinoblastoma , um raro câncer ocular.

“É com esse sorriso que me despeço de 2022, um ano muito difícil, mas que teve também muitos momentos mágicos com minha Lua. Seguimos no tratamento e a cada sessão de quimioterapia, cada exame, ela me ensina sobre ser forte, corajosa, alegre e resiliente. Curioso como uma criança tão pequena, que ainda nem sabe o significado dessas palavras, pode ensinar tanto”, escreveu Daiana.



“Quero agradecer a vocês pelo carinho, mensagens e orações. Desejo um ano novo abençoado, com muita saúde, amor, felicidade e sabedoria para lidar com os momentos difíceis”, pontuou Daiana. Na sequência, a jornalista contou que vai tirar um tempo das redes para descansar. “A partir de hoje vou tirar férias. Desligar, respirar. Nos próximos meses eu volto com novidades. Seguimos com fé, com a certeza e a serenidade de que Deus está conosco em cada passo dessa jornada”, explicou.

