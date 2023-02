Bahia vai ganhar marca de resorts de luxo inédita na América do Sul

O grupo Accor, um dos maiores do mundo no segmento de hospitalidade, deve anunciar até junho um novo resort de luxo no sul da Bahia. O empreendimento também terá uma área integrada para imóveis residenciais. A informação foi adiantada ao CORREIO por Abel Castro, diretor de desenvolvimento Premium, Midscale & Eco Brands ao final a coletiva que reuniu, em São Paulo, os principais executivos do grupo para apresentar os resultados da empresa em 2022. Castro afirmou que não poderia detalhar mais sobre projeto devido aos contratos de confidencialidade firmado com os parceiros envolvidos no investimento. Porém confirmou que o resort terá uma bandeira ainda inédita. “Será uma marca de luxo da Accor e que a gente ainda não tem na América do Sul. Será a estreia de uma nova marca na América do Sul, na Bahia, que é lugar que a gente gosta tanto”, confirmou.

Ainda segundo Castro, esse não é o único investimento previsto pelo grupo francês na Bahia para os próximos anos. Mesmo afirmando estar impedido de tecer detalhes, disse que tem uma equipe em campo para levantar oportunidades, tanto em Salvador quanto no inteiror. E que o município de Luis Eduardo Magalhães, um dos polos do agronegócio no oeste do estado, deve receber um empreendimento do selo Íbis (marca voltada para hotéis econômicos). A Bahia também está no foco do mais novo selo do grupo, Handwritten Collection, direcionado para pequenos hotéis e pousadas de chame, de padrão médio (ou mix, situado entre os segmentos econômico e premium). O novo selo foi lançado em 2022. “Se abrimos 50 Handwritten até 2025, 20 deles devem ficar na Bahia, garantiu.

A estratégia da Accor para a nova bandeira é a de conversão de empreendimentos que já estão abertos, e por isso, ao contrário a construção e operação de um resort, por exemplo, não traz tanto impacto para a criação de novos postos de trabalho. Por outro lado, a retaguarda do grupo, e de seu programa de fidelidade, pode trazer reflexos positivos na ocupação desses leitos.

Balanço

O programa de fidelidade (ALL – Accor Life Limitless), inclusive, foi o fator apontado pelo CEO do gruo para as Américas, Thomas Dubere, como um dos mais importantes para os resultados “históricos” alcançados pela Accor em 2022. No programa, os clientes fidelizados trocam pontos por descontos na hospedagem dos empreendimentos do grupo.

Segundo balanço apresentado por ele, a divisão América do Sul (que passou a integrar a diviso Américas a partir de primeiro de janeiro) encerrou o ano passado com um volume de negócios de 911 milhões de euros, praticamente o dobro do volume anotado no mesmo período em 2021. O revpar (renda por quarto) na região sul-americana também apresentou um crescimento de 26% frente a 2019 (último ano antes da pandemia). Foi informado que esse número se deve basicamente à recuperação do preço das diárias (acima da inflação).

De cordo com ele, o balanço de 2022 é o melhor dos 40 anos da presença do grupo no Brasil e se consolidou no último quadrimestre (entre setembro e dezembro). “Há seis meses ninguém imaginava que teríamos esse resultado espetacular”.

O grupo Accor possui mais de 45 marcas e está presente em 110 países. É o líder global de hospedagem nos segmentos econômico, mixed e premium, e segundo no Luxo e Lifestyle (Estilo de vida). Entre essas bandeiras destacam-se Ibis, Mercure, Novotel e Sofitel entre outras.



*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Accor.