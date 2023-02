Dalton sofre lesão na coluna e desfalca Vitória contra o Jacobinense

O Vitória terá um desfalque de última hora para o duelo contra o Jacobinense, nesta quinta-feira (2), pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O goleiro Dalton sofreu lesão na coluna durante o treinamento na véspera da partida, e está vetado. Com isso, Lucas Arcanjo será o titular do duelo, marcado para às 19h15, no Barradão.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge e confirmada pelo CORREIO. De acordo com a assessoria do Leão, Dalton sentiu a coluna travar durante a atividade de quarta-feira (1º). O departamento médico do clube chegou a iniciar um tratamento, mas o goleiro não evoluiu satisfatoriamente.

Com Lucas Arcanjo entre os titulares, João Burse relacionou Pedro, do sub-20, para ficar no banco de reservas durante a partida contra o Jacobinense.

Relevado na base rubro-negra, Lucas Arcanjo não disputa uma partida desde julho do ano passado, quando o Vitória derrotou o Figueirense por 2×0, pela 13ª rodada da Série C. O goleiro de 24 anos era o titular da meta rubro-negra até sofrer uma lesão e ser substituído por Dalton na reta final da primeira fase da competição.