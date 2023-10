CBP faz segunda convocação para os Jogos Parapan-Americanos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou a segunda relação de atletas que representarão o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de 2023, que serão disputados em Santiago (Chile) entre os dias 17 e 26 de novembro. Nesta terça-feira (3) foram convocados 108 atletas, 10 atletas-guia, três calheiros e dois goleiros de cinco modalidades diferentes.

Foram anunciados nesta terça-feira atletas do atletismo, do basquete em cadeira de rodas, da bocha, do futebol de cegos e do tênis em cadeira de rodas. A convocação dos atletas que representarão o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos está sendo realizada ao longo de três semanas. Na semana anterior foram chamados 169 atletas de 15 modalidades. Com isso, até o momento, já foram convocados 277 atletas de 15 modalidades para a competição em Santiago.

“Essa será a maior delegação paralímpica brasileira da história em Jogos Parapan-Americanos. Só temos a agradecer a todas as confederações, clubes, treinadores, equipes multidisciplinares e atletas pela dedicação e árduo trabalho desenvolvido ao longo dessa jornada. Nossos atletas estão chegando muito bem preparados aos Jogos e tenho certeza de que trarão muitas medalhas para o Brasil”, afirmou o diretor de esportes de alto rendimento do CPB, Jonas Freire.

Na próxima terça-feria (10) serão convocadas as seleções de natação e de tiro esportivo, o que completará a delegação brasileira que seguirá para o Chile.

Relação de convocados:

Atletismo

Basquete em Cadeira de Rodas

Bocha

Futebol de Cegos

Tênis em Cadeira de Rodas